رانيا يوسف محجبة في "صندوق الدنيا"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ عن شخصيتها في فيلم "صندوق الدنيا" مع خالد الصاوي ومقرر طرحه في الأيام المقبلة، قائلة :"أقدم دور "فاطمة"، فتاة مصرية من طبقة شعبية فقيرة في أواخر الثلاثينات من عمرها، ونفسها أن تتزوج كحلم أي بنت، وقبلت الدور لأني شعرت أنها شبهي وتتحدث عن معاناة البنات في المجتمع المصري، وأظهر في هذا الفيلم بالحجاب".

ومن ناحية أخرى، تحدثت في مقابلة لصحيفة "الوطن" المصرية عن دورها في مسلسل "الآنسة فرح" قائلة: "أنا من الناس اللي مش بحسبها وبقبل الأعمال اللى قلبى بيروحلها، فعندما جاء لى ورق "الآنسة فرح" شدني، فطريقة سرد الحدوتة جيدة للغاية، وجميع الأدوار أخذت مساحتها بشكل جيد، أما عن موافقتى على دور كوميدى فهى مجازفة منى ولكنى أعيش لكى أجرب، وبالمناسبة قدمت الخط الكوميدى من قبل فى عدد من الأعمال الدرامية ولكن بشكل سهل وبسيط".