كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا يوسف لـ"الـفجر الفني: نصحت ابنتي بتنفيذ كلام المخرج.. ولم أتدخل في اختياراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركة إبنتها في فيلم أسوار عالية وقالت إنها لم تتدخلفي اختياراتها وعملها إطلاقًا.

وأوضحت رانيا في تصريح خاص للفجر الفني أنها لم تحاول التدخل في عمل نجلتها نانسي أثناء مشاركتها في الفيلم وفقط نصحتها بأن تثق في نفسها وتنفذ كلام المخرج.

وأضافت رانيا يوسف قائلة: انا مبدخلش في اختيارتها دلوقتي هتدخل في اختيارتها بعد كده، مستحيل هتحصل.

وتابعت: فأنا أقوم بتربيتها وتعليمها والانفاق عليها وأحاول أن أبني شخصيتها على اتخاذ القرارات في كل شئ وتحمل المسؤولية.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تشارك حاليًا في فيلم "دماغ شيطان" والذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة وسلوى خطاب وتاليف عمرو الدالى واخراج كريم اسماعيل.