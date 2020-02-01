تراند اليوم : الفاشينستا بدور مهرها مليون ريال يا بلاش علي الجمال ده – صور

تم عقد قران بدور البراهيم نجمة الاعلانات والشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بمقابل مهر مليون ريال سعودي أي ما يعادل 266 ألف دولار ولم يتم الكشف عن شخصية الزوج حتى الان، وقد تم نشر صورة لعقد القران وتوضح فيه خانة المهر مليون ريال سعودي.

ويذكر أن بدور البراهيم مطلقة وأم لطفلين وقد ذكرت في تعليق على عقد زواجها على سناب شات على تطبيق وقالت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا“.

وتم تصوير العقد وتتضح فيه خانة المهر مليون ريال وقد تعمدت اخفاء أي معلومات الزوج سواء الاسم أو الجنسية حيث لم يعرف حتى الان هل هو سعودي الجنسية أم من خارج المملكة، حيث تتمتع بدور البراهيم بشعبية كبيرة من جميع الدول العربية .

ويرتبط اسم البراهيم بالجدل حيث اثارت حولها الكثير من الجدل عندما نشرت اعلان ترويجي لشركة تقوم بانتاج زيوت للمساج وبعد هذا الاعلان تعرضت للكثير من الاتهامات بأنها تروج للشذوذ الجنسي، ولم ينتهي الهجوم سوى باعتذار الفاشينيستا بدور البراهيم وتدخل بعض الجهات المختصة.