تراند اليوم : منة عرفة تظهر مع علي غزلان في جلسة تصوير جديدة .. إتفرج

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بصحبة اليوتيوبر على غزلان، وذلك بعد أيام من الأخبار التي ترددت حول خطبتهما، وعلقت قائلة: «بهوايا ، انت قاعد معايا»، لتثير الجدل مجددًا حول ذلك، لاسيما أن الطرفين لم يؤكدا الخطبة بشكل رسمي حتى الآن.

كانت الفنانة الشابة منة عرفة، ظهرت في احدى الصور التي نشرها اليوتيوبر على غزلان، وهي تنظر إليه بلهفة، وترتدي الدبلة في يدها اليمنى، ما جعل البعض يرجح الأخبار التي انتشرت حول خطبتهما، على الرغم من إنكار منة لهذه الأخبار.

يأتي ذلك، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جريئة لـ منة عرفة، عبر وسائل السوشيال ميديا وهي تجلس على احد الشواطئ بمايوه أسود جريء.

الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا للهجوم عليها، والهجوم على علي غزلان أيضًا، بعد تداول أنباء ارتباطه بها.

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كانت حالة كبيرة من الجدل أثارتها منة عرفة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما “خطبتهما”.

ونشر اليوتيوبر على غزلان فيديو يجمعه بمجموعة من أصدقائه عبر خاصية الستوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهم يعلنون خطوبته لـ الفنانة الشابة منة عرفة.

وظهر الفنان عمرو عبد العزيز وهو يقول: “خطب البنت خطبت البنت”، ليرد علي غزلان خلال الفيديو وبجواره منة عرفة “اتفضحنا”، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تأكيدا لخبر خطوبتهما الذي أشعل مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية.