شاهد .. أحدث ظهور لشقيق ديانا حداد

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة شقيقها فادي في أحدث ظهور له .
وظهرت ديانا حداد في الصورة وهي تحتضن شقيقها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” القلب الحنون ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي أشادت بعلاقتهما وظهورهما معا ووجود شبه كبير بينهما .
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