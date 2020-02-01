شاهد .. أحدث ظهور لشقيق ديانا حداد

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة شقيقها فادي في أحدث ظهور له .

وظهرت ديانا حداد في الصورة وهي تحتضن شقيقها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” القلب الحنون ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي أشادت بعلاقتهما وظهورهما معا ووجود شبه كبير بينهما .