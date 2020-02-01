دبي تستضيف فعاليات ترفيهية عالمية في فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزخر دبي بالعديد من الفعاليات الترفيهية والرياضيّة والحفلات الموسيقية خلال شهر فبراير 2020، وتوفر هذه الأنشطة خيارات ترفيهية متنوعة لسكان وزوار المدينة العالمية.

"العين الإخبارية" ترصد خلال التقرير التالي أبرزها، حيث يعود "مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز"، مرة جديدة هذا العام، وتقام الأمسية الأولى منه بتاريخ 26 فبراير، ويحييها اثنان من أبرز الفنانين العالميين؛ هما كاتبة الأغاني ومغنية الراب الأمريكية لورين هيل، والموسيقي البريطاني برونو مايجور، فضلاً عن الأسطورة العالمي ليونيل ريتشي.

ويتيح "مهرجان دبي للمأكولات" التعرف على كل ما يتعلق بفنون الطهي والطعام، ابتداء من 20 فبراير، بمواقع مميزة في دبي، حيث يعرّف هذا المهرجان بفنون الطهي التي تغتني بها دبي، ويتيح تجربة أطعمة شهية من مختلف الدول، وتذوّق أطباق بتوقيع طهاة من المشاهير، إضافة إلى جولات على مطابخ العالم والاطلاع على أسرار إعداد الولائم الخاصة بالأعياد والمناسبات.

وتعود بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس مرة جديدة في 2020، بمشاركة لاعبين عالميين.

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وتعد هذه الفعالية الرياضيّة إحدى أبرز بطولات الجولات العالمية لرابطة محترفي التنس، ورابطة محترفات التنس، وشهدت فوز أبرز نجوم هذه الرياضة مثل رافائيل نادال، ونوفاك دجوكوفيتش، وفينوس وليامز، وتمتدّ على مدى أسبوعين.

كذلك يقدم مهرجان "إكس يوجا" العديد من حصص اليوجا والاسترخاء ليومين في دبي، عند شاطئ "كايت بيتش"، ويمكن للسيدات التسجيل في تحدي المرموم لركوب الدراجات الهوائية الخاص بالسيدات، الذي يقام في 28 فبراير.

ويعد مهرجان طيران الإمارات للآداب، الاحتفال الأضخم في المنطقة للكلمة المكتوبة والمحكية، حيث يشارك في الفعالية العديد من المواهب المحلية، التي تتاح أمامهم الفرصة للتواصل مع كتاب عالميين، والمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل ومسابقات.

وتستضيف دبي فعالية الرجل الحديدي "أيرون مان" الرياضية السنوية، التي تتضمن أنشطة متنوعة ومليئة بالتشويق، بمشاركة عدائين ورياضيين عالميين سيتنافسون في سباق للسباحة لمسافة 1.9 كلم، قرب برج العرب، يليها سباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً.