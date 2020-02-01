ناهد حلبي تعيش وضعا صعبا.. وحفيدتها هيا مرعشلي تحييها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدرس الفنانة السورية ناهد حلبي خطواتها بدقة عالية، ولا تقبل أي مشروع لا يضيف لمسيرتها الفنية، لكنها تشعر بالفترة الأخيرة أنها مغيبة، خصوصا وسط الأزمة الاقتصادية في سوريا.

وصرحت ناهد حلبي في لقاء إذاعي مع إحدى المحطات الإذاعية السورية، أنها تفكر جديا باعتزال الفن، وقالت حلبي: "ظروف تعيسة عم نعيشها، بعد هالعمر والتجربة الطويلة لمدة 50 سنة كون عايشة مُهمشة".

وأضافت في تصريحاتها: "اللي عم يشتغلوا وعم يطلعوا عالشاشة هلأ مش أفضل مني، أنا ليه ما كون عم بشتغل؟ وأخد حقي صح؟.. مش ناقصني شي وبصحتي وبعافيتي.. لذلك الاعتزال أشرف أحسن ما تنفرض عليك".

وخلال اللقاء تحدثت أن المنتجين في سوريا لا يقدرون النجوم السوريين، وقالت إن الأجور في "المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني" لا تكفي إيجار مواصلات لمكان التصوير.

وبينت ناهد الحلبي استياءها الكبير من نقابة الفنانين السوريين، وقالت إنها ترى الممثل بسام كوسا رئيسا للنقابة.

وأرسلت هيا مرعشلي حفيدة ناهد حلبي تحية لها عبر البرنامج، وعبرت الأخيرة عن سعادتها بالشهرة التي حققتها هيا بفترة قياسية، وقالت: "هيا مش بس حفيدتي، بل هي صديقتي وسندي".

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وتابعت ناهد حلبي: "هي أفضل مني وسبقتني بمراحل باحساسها الحلو والموهبة.. ما أغلى من الولد إلا ولد الولد".

وأوضحت حلبي بأنها أحبت هيا مرعشلي بأدوارها الثلاثة في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسلات "دقيقة صمت" و "مسافة أمان" و"عندما تشيخ الذئاب"، مشيرة إلى أنها بذلت جهدا كبيرا وهي تعرف جيدا أن تختار أدوارها بعناية.

ووجهت ناهد حلبي خلال اللقاء رسالة لوالدة هيا مرعشلي الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي: "رحتي بكير.. الله يرحمك"، نذكر أنها كانت غير موافقة على زواج ابنها النجم طارق مرعشلي من الفنانة الراحلة رندة مرعشلي.

وتعيش النجمة السورية ناهد الحلبي مع أفراد أسرتها؛ الفنان طارق مرعشلي وحفيدتها هيا مرعشلي، يتبادلون الآراء حول الأعمال الفنية ويأخذون برأيها.

اللافت خلال اللقاء الإذاعي أن ناهد حلبي ذكرت معلومة تفيد أن المطرب السوري فؤاد غازي غنى لها أغنيته الشهيرة "لزرعلك بستان ورود"، وكانت هي المقصودة بتلك الأغنية.