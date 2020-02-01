شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترامب و11 سبتمبر.. مسلسل The Simpsons تنبأ بانتشار كورونا منذ 27 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسلسل الكارتون الشهير The Simpsons "ذا سيمبسونز" أصبح يبث الرعب فى نفوس الناس، بعد كثرة تنبؤاته المتنوعة والتى تحقق مستقبلا منها انتخاب دونالد ترامب، رئيسا لأمريكا، وأحداث 11 سبتمبر 2001، وأيضا انهيار الاقتصاد اليونانى وفساد الفيفا وغيرها من الأحداث كان أخرها التنبؤ بظهور فيروس كورونا الجديد فى إحدى حلقات العرض فى تسعينيات القرن الماضى وتحديدا موسم عام 1993.

مؤخرا انتشرت حلقة للمسلسل الكوميدى الكرتونى الشهير، الذى أصبح مثيرا للجدل بشكل مخيف فى أنظار عشاقه ومتابعيه، تظهر انتشار الفيروس الجديد منذ 27 عاما، وألقت صحيفة "مترو" البريطانية، الضوء على هذه الحلقة، وأشارت إلى أن العديد من عشاق المسلسل أصبحوا على ثقة تامة بأن المسلسل الأمريكي، تنبأ بانتشار فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة الإنجليزية، أن نجوم المسلسل فى ذلك الحين، تحدثوا عن تفشى فيروس اسمه "أوسكا فلو" فى أحد البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية، قادما إلى من الشرق الأسيوى وتحديدا من اليابان.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن عشاق المسلسل، ربطوا بين الأمرين على الرغم أن الحلقة أشارت أن الفيروس قادما من اليابان وليس الصين كما هو محل انتشار الفيروس الحالى كورونا القادم من مدينة ووهان فى الصين.

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اليابانى خلال عطسه فى الطرد

وبالعودة للحلقة التى أعيد تداولها بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعى ومواقع عرض الفيديوهات، تظهر إحدى الصور موظف مصنع فى اليابان وهو يسعل داخل بضائع معبأة داخل صندوق قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة، حيث عانى أمريكيون أعراضا شبيهة بما يسببه الفيروس الحالى.



إصابة سيمبسونز بالفيروس

وكان المسلسل الذى أتم 30 عاما من العروض المتتالية على شاشات التلفزيون الأمريكية تنبأ بالعديد من الأحداث بشكل مريب، مثل فوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأميركية، وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية حيث عرضت حلقة قبلها بأربعة أعوام وتحديدا فى موسم 1997، ظهرت صورة تذكرة كبيرة بأحد مشاهد المسلسل وكتب عليها فى الأعلى "نيويورك"، ظهر فيها برجا التجارة العالمية اللذين دمرا فى الهجمات الإرهابية عام 2001، ورقم تسعة وإشارة الدولار وعليها خطين، مما اعتبر حينها توقعا للحدث، واعتمد عليها الكثير من أنصار نظرية المؤامرة.



مترو

ومن ضمن الأحداث التى تنبأ بها المسلسل أيضا، كشف فساد بعض المسئولين فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث طلب من رب عائلة سيمبسونز، هومر، أن يكون حكما فى مباراة بنهائيات كأس العالم عام 2014، لكن اعتقل على خلفية قضايا فساد، وحدث شيء قريب فى العام التالى 2015 حينما اعتقل العديد من مسؤولى الفيفا على خلفية تهم فساد، بالإضافة إلى التنبؤ بانهيار الاقتصاد اليونانى، بعد عرض حلقة فى موسم عام 2012، تنبأت بحدوث أزمة اقتصادية كارثية فى اليونان، فرب العائلة، هومر سيمبسونز كان يقرأ خبرا بعنوان "أوروبا تعرض اليونان للبيع على موقع إلكترونى"، وبالفعل وفى العام نفسه أصبحت اليونان أول دولة متقدمة تتخلف عن سداد قرض صندوق النقد الدولى ثم تفاقمت أزمتها الاقتصادية الشهيرة.





مسلسل The Simpsons ينتمى لفئة الدراما الأنيميشن الكوميدى، من إنتاج شركة فوكس، فكرة وتأليف مات جرينينج، وهو موجه للكبار فقط، يعد أطول وأنجح مسلسل كرتونى يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكى، ويشارك فى بطولته كل من دان كاستلانيتا، جولى كافنر، نانسى كارتر ايت، ياردلى سميث، هتنك أزاريا.



