شكرا لقرائتكم خبر عن هارى ستايل يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء حفله أمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى هارى ستايل أن يخاطب جمهوره، وذلك بعد إلغاء حفلة الضخم بشكل مفاجئ، الذى كان من المقرر أن يحيه أمس فى ميامى، وذلك قبل دقائق من بدء الحفل، حيث كشف السبب الرئيسى لهذه الخطوة، وجاء تبريره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى "تويتر".



بوست هاري ستايل

كتب المغني البالغ من العمر 26 عاما على صفحته الشخصية بموقع " تويتر " السبب وراء إلغاء الحفل، حيث كتب "لكم أيها الموجودين فى ميامى، قيل لى إن هناك عاصفة شديدة فى الطريق.. والإدارة لن تسمح لنا بإقامة الحفل تحت أى ظرف من الظروف، يرجى البقاء فى أمان"، ثم أضاف "لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة ، وأنا آسف.. أحبكم جميعا".

وحسب موقع " جاست جيرد " ان الطقس كان يدعو إلى هطول أمطار غزيرة لمدة تصل إلى ساعتين في المنطقة وهو الامر الذي اثار الكثير من الجدل.

يذكر أنه استطاع هاري ستايل أن يحقق نجاح كبير بكليب أغنية "Adore You" الذي أطلقه شهر يناير الماضي، والكليب من إخراج ديف مايرز، واستطاعت ان تحقق سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم .