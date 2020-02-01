فيديو: إبنة ماجدة الصباحي تكشف أسرار والدتها واللحظات الأخيرة في حياتها

بعد أيام على وفاة والدتها ماجدة الصباحي، حلت الفنانة غادة نافع ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، في لقاء فتحت فيه منزل النجمة الراحلة للمرة الأولى لتفقد مقتنياتها الثمينة وأرشيف ذكرياتها، كما كشفت الكثير من اسرارها وتفاصيل حياتها اليومية.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

وعن تفاصيل آخر أيام في حياة والدتها، أشارت غادة إلى أن الراحلة كانت ترفض أخذ الدواء، وعندما تنظر حولها ولا تجد سواها تستسلم وتأخذ الدواء، ووصفتها غادة بأنها كانت مثل ابنتها قائلةً: كانت بنتي وتقول لي يا مامي.

وعن والدتها قالت غادة إنها كانت مقيمة وسط ذكرياتها مع نجوم الفن والسياسة، كما كانت تملك إرثًا من الذكريات الخاصة بها، وصورها وملابسها التي لا تسمح لأحد بالاقتراب منها، كما أنها تملك العديد من التحف في منزلها.

تسريب خبر الوفاة

غادة فجرت مفاجأة، مشيرة إلى أنها لم تعلن خبر وفاة والدتها ولا تعلم كيف تسرب الخبر للجميع بنفس توقيت حدوثه وقالت أنها تصورت أن والدتها تعرضت لاغماءة بسيطة لأن حالتها الصحية قبل الوفاة كانت مستقرة ولا تعاني إلا من أمراض الشيخوخة ومعها جهاز لتنظيم ضربات القلب.

أضافت: عندما وقعت حملتها من على الأرض وحاولت التحدث معها حتى لا تذهب في غيبوبة، وقمت بتقبيل يديها وقدميها فنظرت لي نظرة بسيطة ثم رحلت في سلام.

الفنانة غادة نافع، ابنة الراحلة ماجدة الصباحي، قالت أن قضية الحجر على والدتها تم تفسيرها بطريقة مسيئة لها ولكنها تحملت حتى تنقذ والدتها من السجن بتهمة النصب، وأضافت: إن رفعها تلك القضية كان بسبب أحد المستأجرين، الذي استطاع التلاعب بعاطفة والدتها وأنه في حاجة أن يأجر أحد ممتلكاتها، ليجعله مكان يبيع فيه من البضائع ما يكسبه رزقه.

تابعت قائلة: أن هذا الرجل زور في الأوراق، وجعل ماجدة الصباحي تمضي على ما يجعل له الحق في تأجير المكان من الباطن، وأن يؤجره لمدة 15 عام بالرغم من أن المدة المُتفق عليها شفهيًأ كانت عامين، بل جعلها تمضي ورقة تثبت بها أنها تُدين له بـ 15 مليون جنيه.

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وأكدت غادة أنها لولا رفع تلك القضية كانت ستدخل والدتها السجن بتهمة النصب بمبلغ قدره 15 مليون جنيه، وقالت: أنا كنت رافضة في البداية ولكن هي التي أصرت أن أرفع تلك القضية من أجل ألا تضيع ممتلكاتنا.

اشارت غادة إلى إن والدتها قضت عمرها كله "سينجل مازر"، وكانت تمتلك شخصية قوية تربي وتعمل وتنتج أفلاما.

وأوضحت أن والدتها تعرفت على والدها الفنان إيهاب نافع خلال ذهابها إلى المخابرات العامة للحصول على قصة تصلح لفيلم وكان والدها يعمل بالمخابرات وبنفس الوقت ضمن فريق الطيارين للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

وأشارت نافع، أن زواج والديها لم يستمر طويل وكان مصيره الطلاق بعد 3 سنوات فقط، وبررت الطلاق السريع بقولها: بابا كان وسيم وشقي وماما كانت بتغير عليه بس متبينش وبعد الطلاق اتجوز 13 مرة.



وأضافت أن والدتها لم تتزوج إلا مرة واحدة فقط من أبيها ايهاب نافع، وكانت حريصة على أن تكون علاقتها قوية وجيدة بوالدها رغم الانفصال بيهم.

وحكت نافع أن والدها كان يصحب زوجاته خلال زيارته إليهم في المنزل وكانت والدتها تعاملهم بكل ود، وكشفت غادة عن محاولتها لإعادة المياه بين والديها إلى مجاريها وقالت أن الفنانة ماجدة رفضت الفكرة.

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