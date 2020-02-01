نانسي عجرم تطلق " قلبي يا قلبي" والتعليقات صادمة



اطلقت الفنانة نانسي عجرم كليب "قلبي يا قلبي" الذي صورته تحت إدارة المخرج جاد نعمة وأثارت الكثير من الجدل حول توقيت إطلاقه.



فقد تساءل كثيرون كيف أن الفنانة تجاوزت مشاعر أهل الشاب الذي قتل في فيلتها، وأطلقت الأغنية في هذا التوقيت كأن شيئا لم يكن، علما أن زوجها لا يزال رهن التحقيقات، وقد حددت له جلسة استماع يوم العاشر من مارس المقبل.



بدوره تعرض الكليب للانتقاد، إذ بدت فكرته بسيطة، تفتقر إلى اللمعة التي تميز كليبات نانسي، كما أنه لم يأت بجديد وبدأ وانتهى دون أن تنجح نانسي والمخرج في إيصال فكرة الكليب.



وكانت الانتقادات قاسية، ما دفع بمحبي الفنانة إلى إطلاق حملة لدعمها ووصل هاشتاغ الاغنية إلى صدارة التراند عبر تويتر في لبنان.

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محبو نانسي دافعوا عنها وأكدوا أن الأغنية جاهزة منذ مدة، إلا أنها تأجلت بسبب الأوضاع في لبنان، لتعود نانسي وتطلقها قبل أيام من عيد الحب.