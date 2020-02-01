احلام: لا تحتفلوا بوداع يناير قد يكون الآتي أسوأ

في رد لها على المحتفلين بانتهاء شهر يناير، كتبت الفنانة أحلام عبر حسابها على تويتر، تغريدة دعت فيها الجميع إلى شكر الله على كل النعم لأنه قد تأتيهم أيام أسوأ.

وجاء في تغريدة أحلام ‏"عذراً لكل من يكتب هالشهر ما انتهى وهالشهر فيه بلاوي ومصايب ما يجوز كذا اشكروا ربي على النعم اللي انتوا فيها يمكن يجي شهر فبراير واللي بعده ويكون لاسمح الله فيه شي أكبر مخبى لكم قولوا الحمد لله ((وإن شكرتم لازيدنكم ))حنا في نعمة وخير ما يحس فيها الا اللي فاقدها ربي لك الحمد والشكر".

يذكر ان احلام تحتفل في ١٣ فبراير بعيد ميلادها، ويقيم لها محبوها اكثر من احتفال لمعايدتها. Advertisements إقرئي أيضًا: دانا الطويرش: تعرضت لسرقة ٣٠٠ الف دولار وهذا هو السارق مريم حسين في السجن وصالح الجسمي: قضي الأمر

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