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نشر المخرج المصري طارق العريان صورة له داخل النادي الرياضي عبر حسابه على انستقرام، بدا فيها وقد فقد الكثير من وزنه، وكتب تعليقا عليها مشيرا إلى موضوع النسيان، وإلى أن حياته اليوم باتت أفضل بكثير.
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ويأتي نشر هذه الصورة بعد أيام من تسريب صور لأصالة مع طبيبها الخاص، والحديث عن علاقة عاطفية بينهما.
صورة طارق العريان التي حذفها
التعليق أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والبعض اعتبر أنه يوجه لطشة لأصالة، ما دفع بمحبيها إلى مهاجمة العريان، واتهامه بإهانة طليقته، وبأنه يحاول التقليل من شان العشرة التي كانت قائمة بينهما، وبأن انفصالهما جعل حياته أفضل.
وقد سارع العريان إلى حذف الصورة مع التعليق.
يذكر ان العريان يحاول نشر صور توحي أن حياته تسير بصورة طبيعية، وبأن انفصاله عن أصالة لم يؤثر به.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان يوجه رسالة قاسية لأصالة بعد صورها مع الطبيب ثم يحذفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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