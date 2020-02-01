دانا الطويرش: تعرضت لسرقة ٣٠٠ الف دولار وهذا هو السارق



خرجت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش عن صمتها، وكذبت الشائعات التي انطلقت في الساعات الأخيرة، وتحدثت عن تورطها في قضية غسيل أموال ونصب واحتيال، ومثولها للتحقيق أمام محكمة الجنايات مع خبيرة التجميل حنان دشتي.

وكانت الشائعة قد انطلقت لدى قيام أحد الحسابات على تويتر ، تحدث فيها عن تفاصيل القضية.

من جهة ثانية، كشفت دانة تعرضها للسرقة وفقدانها مبلغاً يصل إلى 300 ألف دولار. من خلال عدد من التغريدات على "تويتر".

وكتبت: " واحد سايكو باقني 91 الف دينار كويتـي. رحت رفعت قضيه شالغلط ؟ لا ماسمح أحد يبوق فلـوس مو فلوسـه ومو له من الأساس علشان استحي من الناس والقنوات الاخبـاريه لو ما احصل الـ 91 الف بالطقـاق ولا إنه أخليه ينعم دقيقه بأنه ياخذ فلوس مو له".

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دانا الطويرش

وتابعت: "لن ينعم دقيقة بإنه يأخد مالا ليس له"، مضيفة: "إي أروح المحكمة وأدافع عن نفسي وحقي. أما القنوات الإخبارية لا تخلوني أحرق كرتكم بأنه معلوماتكم كلها غلط وتأليف وإخراج".

دانا الطويرش