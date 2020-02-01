مريم حسين في السجن وصالح الجسمي: قضي الأمر



ألقت الشرطة الإناراتية القبض على الفنانة مريم حسين، التي اصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي لتنفيذ الحكم الذي صدر في حقها، بعد مناشدة من الإعلامي صالح الجسمي للسلطات الإماراتية تنفيذ الحكم.



ونشر الجسمي فيديو يؤكد فيه الخبر وأشار إلى أنه تم تنفيذ الحكم الذي صدر في حق مريم حسين، وأنه لم يكن يتمنى أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة لكنه وجد نفسه مجبراً على ذلك، لكي ينال صاحب كل حق حقه، وأن الكل سيرى ما سوف يحصل بعد إلقاء القبض عليها وهو سيكون إجراءً قانونياً لا ظلم فيه، موضحاً أن الأمر إنتهى بالنسبة إليه وخاتما كلامه بالقول "قضي الأمر".



وكان الجسمي قد دعا الشرطة الى تنفيذ الحكم بسجن الفنانة مريم حسين فوراً، موضحاً أنها ألحقت الكثير من الأضرار به وبعائلته.

وقال صالح الجسمي عبر الفيديو في رسالة موجهة إلى القائد العام لشرطة دبي ومساعده القائد العام لشؤون البحث الجنائي "المدعوة مريم حسين عويدات صدر بحقها حكما استئنافياً بالحبس لمدة شهر والابعاد من الدولة منذ يوم الأحد الماضي 26 يناير وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم بحقها او القبض عليها، لماذا!. أي مواطن عليه غرامة 2000 يصدر تعميم ويتم القاء القبض عليه وسجنه، وأنا في نهاية نوفمبر قبل إجازة العيد الوطني، كنت اريد السفر مع أصدقائي ولكن صدر حكم في حقي في نهاية الدوام بغرامة 5 الاف درهم في قضية "سوشيال ميديا" ومنعت من المغادرة ولم أتمكن من دفع الغرامة الى ان حل اول يوم دوام بعد العيد الوطني. لا احد فوق القانون وارجو القبض عليها لانني تضررت بسببها مع عائلتي لأكثر من سنتين".

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.كما نشر صالح الجسمي تغريدة حول هذا الموضوع كتب فيها رسالتي لسعادة القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون البحث الجنائي، المدعوة مريم حسين عويدات صدر ضدها حكم استئناف بالحبس والإبعاد، وأتساءل لماذا هي حرة طليقة، لا أحد فوق القانون ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه".

وكانت محكمة استئناف دبي قضت، الأحد الماضي، ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة لمدة شهر وابعادها عن الدولة.

