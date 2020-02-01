أحلام حديث الصحافة الفرنسية.. والبعض لم يصدق سعر مجوهراتها

جدل كبير لا يزال يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهور الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على خشبة المسرح في ختام موسم الرياض منذ أيام.

وفي التفاصيل ظهرت أحلام في 4 لوكات مختلفة في حفلها الأخير كل ظهور يختلف عن الآخر سواءً في اللون أو التصميم أو الموديل الذي تتبعه.

ولكن ما أحدثَ ضجة واسعة عبر كافة المنصات الاجتماعية وتحول اسم أحلام إلى حديث الصحافة العربية هو ارتدائها مجوهرات وصلت قيمتها إلى 7 مليون دولار، وبهذا تحصل أحلام على لقب الفنانة صاحبة أغلى إطلالة حتى الآن في التاريخ العربي.

وبالفعل هذا ما انعكس على أحلام في الصحافة العالمية حيث تم تداول اسمها في الصحف الفرنسية على أنها أول فنانة عربية تظهر بهذا السعر في ليلة تكريمها.

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أحلام قامت بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر يظهر فيها المقال الفرنسي، وهذا ما يؤكد أن قيمة المجوهرات صحيحة حيث أن البعض لم يصدق ذلك.

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