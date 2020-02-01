كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 02:53 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمجلة فوغ العربية عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صور الغلاف لعدد المجلة لشهر فبراير في العدد المخصص للنساء العاملات ويناضلون من أجل المساواة .
والذي تصدرته الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” في الحوار الأول لها عقب انفصالها والتي ظهرت فيه بإطلالتين الأولى رسمية معاصرة والثانية كلاسيكية .
وجاء في التعليق على الصور مقتطفات من المقابلة فقالت : ” لم أعتبر طلاقي دمارا أو انهيارا وإنما بداية جديدة لحياة جديدة ” .
وأشارت نادين نسيب نجيم إلى إنها تعشق لقب الأم وتفضله عن كل ألقابها الأخرى وحبها لطفليها قائلة : ” من أجلهما قد أتخلى عن أي شيء حتى مهنتي ” .
كما أكدت على إنها لن تتردد في مغادرة وطنها ووقف أعمالها بسبب الأزمة المشتعلة حاليا في لبنان لأنها تضع مصلحة عائلتها أولا فعلقت : ” صحيح أنني لا أزال أقيم اعتبارا لحياتي المهنية وأفكر في الفرص التي قد أخسرها إن قررت مغادرة لبنان إلا أنني لن أتوانى عن المغادرة إن تطلبت حماية أطفالي ذلك ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تكشف عن سببها الوحيد الذي يدفعها لمغادرة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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