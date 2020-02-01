فن ومشاهير

نادين نسيب نجيم تكشف عن سببها الوحيد الذي يدفعها لمغادرة لبنان

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 02:53 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمجلة فوغ العربية عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صور الغلاف لعدد المجلة لشهر فبراير في العدد المخصص للنساء العاملات ويناضلون من أجل المساواة .

والذي تصدرته الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” في الحوار الأول لها عقب انفصالها والتي ظهرت فيه بإطلالتين الأولى رسمية معاصرة والثانية كلاسيكية .

وجاء في التعليق على الصور مقتطفات من المقابلة فقالت : ” لم أعتبر طلاقي دمارا أو انهيارا وإنما بداية جديدة لحياة جديدة ” .

وأشارت نادين نسيب نجيم إلى إنها تعشق لقب الأم وتفضله عن كل ألقابها الأخرى وحبها لطفليها قائلة : ” من أجلهما قد أتخلى عن أي شيء حتى مهنتي ” .

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كما أكدت على إنها لن تتردد في مغادرة وطنها ووقف أعمالها بسبب الأزمة المشتعلة حاليا في لبنان لأنها تضع مصلحة عائلتها أولا فعلقت : ” صحيح أنني لا أزال أقيم اعتبارا لحياتي المهنية وأفكر في الفرص التي قد أخسرها إن قررت مغادرة لبنان إلا أنني لن أتوانى عن المغادرة إن تطلبت حماية أطفالي ذلك ” .

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