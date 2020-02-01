شاهدوا.. هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها شابة عشرينية

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 02:53 مساءً - لفتت الفنانة هيفاء وهبي الانظار من خلال مقطع فيديو عفوي نشرته من داخل عيادة طبيب الانسان، وخطفت القلوب بجمالها ورشاقتها.
وبدت الفنانة اللبنانية التي تخطت الاربعين من عمرها كشابة عشرينية تضج جمالا وانوثة وجاذبية، رغم انها كانت بملابس كاجوال سوداء وبتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم.
ونال المقطع الذي نشرته على صفحتها اعجاب الآلاف من محبيها الذين تغزلوا بجمالها ورشاقتها وتركوا لها الكثير من التعليقات الجميلة.
في سياق منفصل، قررت الشركة المنتجة لفيلم “أشباح أوروبا” الاسبوع الماضي تأجيل عرض الفيلم، في السينمات المصرية، إلى موسم عيد الفطر المقبل.
وكان الموعد المقرر للعرض هو موسم إجازة نصف العام.
وكانت الشركة المنتجة قد طرحت “برومو” للفيلم واحتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجيرات ومطاردات.
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