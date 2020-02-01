شيلاء سبت تدعو على منتقديها مرتدية ثوب الصلاة : ” قاعدة ادعي عليهم واتحسب “

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 02:53 مساءً - نشرت الفنانة البحرينية ” شيلاء سبت ” عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وجهت من خلالها رسالة إلي منتقديها ومن يهاجمونها بإستمرار .

حيث ظهرت في الصورة وهي مرتدية ثوب الصلاة وأشارت في تعليقها عليها إنها لن ترد عليهم بعد ذلك وإنها ستعتمد الدعاء عليهم .

فكتبت في تعليقها قائلة : ” قاعدة أدعي عليهم واتحسب من يوم ورايح .. أي حد يبط جبدي بفرش سجادتي وبقابل القبلة وبدي واتحسب .. وايد سامحت ما في فايدة منهم ” .