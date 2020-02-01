شاهدوا.. حلا الترك بإطلالة طبيعية من دون مكياج وبالنظارات الطبية

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 02:53 مساءً - تناقل عدد من حسابات معجبي الفنانة حلا الترك فيديو جديداً لها ظهرت فيه بإطلالة طبيعية للغاية. وبدت في المقطع الذي سجل أثناء لقاء مباشر لها مع متابعيها من دون مكياج وواضعة النظارات الطبية.

ولفت هذا اللوك أنظار الكثيرين وانقسمت الآراء بين من رأوا أنها عادت إلى طفولتها ومن اعتبروا أنها فنانة وأن عليها الظهور بأجمل إطلالة دائماً.



ويأتي هذا بعد غياب للفنانة الشابة عن التداول عبر مواقع التواصل، علماً أنها تحرص بين الحين والآخر على نشر صور لها على حسابها الخاص على التطبيق مانعة خاصية التعليقات.

وكان آخرها صورة ظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال حيث اختارت سترة من الجلد باللون الأسود مع سروال عادي باللون نفسه.

ويبدو أنها تولي المزيد من الاهتمام حالياً لعلامة الماكياج الخاصة بها وهو ما يظهر واضحاً من خلال الصور التي تقوم بنشرها.