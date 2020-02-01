نانسي عجرم تتصدّر ترند “يوتيوب” بـ”قلبي قلبي” في ساعات

متابعة بتجــــــــــرد: لم تمرّ إلا ساعات قليلة على طرح أغنية وكليب “قلبي يا قلبي”، إلاّ وتصدّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم سباق الأغاني في مختلف البلدان العربية. وتحقق الأغنية رواجاً واسعاً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث تحتل المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً Trending عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تلقت مع إطلاق عملها الجديد آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية والكليب، فاتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم أغنية بستايل جديد وصورة مغايرة ومختلفة عن باقي كليباتها.

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