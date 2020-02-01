ملخص الحلقة السابعة من مسلسل "ابنة السفير".. أحداثها مشوقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن مسلسل "ابنة السفير" يعرض يوم الاثنين، إلا أن الحديث عنه يستمر طوال الأسبوع؛ إذ يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منه ومشاهد لامستهم خلال عرض الحلقة، بالإضافة إلى توقعاتهم بخصوص الحلقة القادمة.

ويبدو أن وسائل الإعلام التركي بدأت تلاحظ تعلق الجمهور بالمسلسل، فأخذت على عاتقها نشر ملخص تحكي من خلاله أحداث الحلقة المقبلة قبل يومين من عرضها.

وبينما أقفلت الحلقة السادسة من المسلسل شارتها على شقيقة "غيديز" وهي تعلن علاقتها العاطفية مع "أكين" مُغتصب ناري، في مشهد وصفه جمهور المسلسل بالمستفز، فإنه من الواضح أن الحلقة السابعة منه ستحمل أحداثا أشد وطأة من سابقتها؛ إذ سيظهر "أكين" في بيت "غيديز"وتحديدا في غرفة "ناري"، كما سيظهر الصديقان "سانجار" و"غيديز" وهما في السجن ولا يستطيعان فعل أي شيء سوى إيذاء بعضهما خصوصا وأنهما لم يتمكنا من القبض على نجدت.

ولكن المفارقة ستحدث عندما يدخل "نجدت" السجن معهما فيظنان أن "ناري" أصبحت بأمان، ولكنها على أرض الواقع ستكون في خطرٍ بوجود "أكين"، إلا أن ناري ستجد طريقة لمحاربته والتخلص منه بشكل نهائي برأس مرفوع ودون مساعدة الصديقين.

كما ستحمل الحلقة الكثير من المشاهد التي تُظهر "سانجار" و"غيديز"، وهما يحاولان الاعتياد على حياة السجن عبر مسائلة بعضهما حول ثقتهما ببعضهما وبعائلتيهما، كما سيصعق "سانجار" عند معرفته بأن والدته هي من استأجرت "نجدت" لضرب "ناري" وإبعادها عن قريته، فيشعر بأنه تعرض للخيانة للمرة الثالثة من أقرب الأشخاص إليه، ولكن هناك شيئا واحدا يطمن قلب "سانجار" وهو أن نجدت بالداخل فيما يعتقد ان "ناري" بأمان.

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يذكر أن القناة الرسمية الخاصة بالمسلسل عبر "يوتيوب" نشرت الترويج الثاني للحلقة القادمة منه، والذي تمكن من تحقيق ما يقارب المليون مشاهدة خلال أقل من 16 ساعة، وظهر فيه الصديقان وهما في السجن ويغنيان مقطعا من أغنية يقولان فيها: "يجب على الأصدقاء الاستيقاظ من النوم".

وكذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور لنجوم المسلسل أثناء تواجدهم في كواليس العمل.

وتصدر "غيديز" الصور بعدما تداولت الحسابات المهتمة بمشاهير الأتراك صورا له من افتتاح فيلم "حرب السلفات"، وانقسمت الآراء حول من يرى إطلالته في العرض جميلة وبين من يرى أنه يرتدي مجرد "بجامة"، كما قاموا بتداول مقطع فيديو له وهو يرفض الرد على الصحافيين الذين سألوه عمّا أشيع مؤخرا بوجود علاقة تجمعه مع نجمة السوشال ميديا التركية مهيتاب الجول.