تايلور سويفت تثير الشكوك بخاتم ضخم.. هل خطبت سرا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الأعمال الفنية إلى الإطلالات وغيرهما، يتابع المعجبون تفاصيل حياة نجماتهم المفضلة، وخاصة فيما يتعلق بحياتهن العاطفية، مثل النجمة الأمريكية "تايلور سويفت".

ومؤخرا أثارت تايلور التكهنات بشأن خطوبتها من حبيبها الممثل "جو ألوين"، بعدما رصدها معجبوها في إحدى لقطات فيلمها الوثائقي الجديد "ميس أمريكانا"، وهي ترتدي خاتما لافتا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثارت تايلور الفضول والجدل بين معجبيها، بعدما شوهدت ترتدي خاتما ماسيا ضخما في يدها اليسرى، خلال إحدى لقطات فيلمها الوثائقي، والتي كانت تتناول فيها موضوعا سياسيا.

سرعان ما أثارت اللقطة التكهنات بين معجبي تايلور، بشأن ما إذا كانت خطبت سرا من حبيبها، وأعربوا عن حيرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ قالت إحدى المتابعات على :تويتر": "سؤال اليوم، هل تمت خطبة تايلور وجو؟ انظروا عن كثب ليدها اليسرى في المشهد السياسي من ميس أمريكانا"، بينما قالت أخرى: "هل تمت خطبتها؟ أعتقد أنها ستخبر معجبيها إذا حدث ذلك".

وبالإضافة إلى حيرة المعجبين، يبدو أن الأمر كان مفاجئا بالنسبة لـ"لانا ويلسون"، مخرجة الفيلم؛ إذ قالت عندما سئلت بشأن خطوبة تايلور، في لقاء حديث: "فعلا! سوف أراجع ذلك المشهد مجددا".

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يجدر بالذكر أن تايلور وجو مرتبطان منذ عام 2016، ولكنهما حريصان على إبقاء تفاصيل علاقتهما وظهورهما سويا، بعيدا عن الأضواء.

ولجو لقطات بسيطة في الفيلم الوثائقي؛ إذ شوهد في لقطة وهو يعانقها بعد أدائها احدى الحفلات، وفي لقطة أخرى شوهدت تايلور تقبل يد شخص ما خلال الجلوس في سيارة، ومن المرجح أن ذلك الشخص هو جو، كما شوهدت في الفيلم وهي تقول "أحبك" لشخص يقف خلف الكاميرا.

وفي حين أن المعجبين يتلهفون لسماع خبر سعيد عن نجمتهم، إلا أن تايلور أوضحت في إحدى اللقطات بالفيلم أنها ليست مستعدة للزواج حاليا؛ إذ قالت: "هناك جزء مني يشعر وكأنني في الـ 57 من العمر، فانا لست مستعدة حاليا لإنجاب أطفال، وأمور البالغين تلك".

يجدر بالذكر أن تايلور تكشف في فيلمها الوثائقي "ميس أمريكانا" تفاصيل عن عدة مراحل من حياتها، بما في ذلك معاناتها من التنمر واضطراب الأكل وغيرهما من الأمور، وأصبح الفيلم متاحا حاليا على نتفليكس.