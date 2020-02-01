سلاف فواخرجي: شخصيتي في "شارع شيكاغو" صعبة...ولدي خطوطي الحمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن ملامح شخصيتها في مسلسل "شارع شيكاغو" تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض بالتعاون مع منصة وياك.

وقالت فواخرجي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الشركة المنتجة للإعلان عن العمل أنها وعند قراءتها للنص شعرت أن هذا المكان وهذا الدور وهذا النص هو المناسب لحضورها في الموسم الدرامي المقبل، خاصةً وأنه يتضمن حالة جديدة ومختلفة، ويحمل خصوصيته معه.

وأضافت أنها ستحضر في جميع مراحل العمل الذي يتناول مرحلتين زمنيتين مختلفتين في ستينيات القرن المنصرم والمرحلة الثانية خلال الزمن الحالي.

ويحمل العمل ثنائية جديدة في بطولته وهي الفنانة سلاف فواخرجي والفنان مهيار خضور.

وفي تصريحٍ لـ "فوشيا" على هامش المؤتمر الصحافي ذكرت النجمة سلافة فواخرجي ملامح شخصيتها مبينة أنها صعبة، وتتأتى صعوبتها من خصوصية الدور، والظرف العام للشخصية التي تحمل اسم "ميرامار" وهي فتاة دمشقية تعيش حياة فيها دراما مكثفة ويوجد فيها تشويق عالي ولها خصوصية كبيرة ليست موجودة بأية شخصية.

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كما أكدت على التزامها بمسلسل "شارع شيكاغو" وتفرغها له لأنه يحتاج إلى وقت وجهد كبير، كما يحتاج إلى تركيز إضافة إلى أنها لاتحبّ أن تجمع بين الأعمال في الوقت ذاته.

وظهرت الفنانة سلاف فواخرجي بإطلالة جميلة بفستان من تصميم فريد ابو دراع والشعر والمكياج لخبير التجميل ميلاد حنون.

وحول الخطوط الحمراء التي تعمل ضمنها قالت فواخرجي أن الخطوط الحمراء بالعمل الفني هي حدود موجودة بالفعل لكن ليس لها عناوين وليست أشياء محددة أو بنود معينة لأن الإنسان بالنهاية يقدم الذي يلائمه ويعمل فقط بالأعمال التي يحبها والأعمال التي لاتناسبه سيبتعد عنها بالضرورة. مشيرةً إلى أنه بكل تفاصيل حياتنا وعلاقاتنا وعملنا توجد خطوط حمراء.

يشار إلى أنَّ "شارع شيكاغو" عمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة السيتنيات حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، ينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتين الزمنيتين مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.