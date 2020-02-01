القاهرة – لايف ستايل
استطاعت المطربة التونسية لطيفة أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياتها "في الأحلام"، التي طرحتها كـ"فيديو كليب" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب منذ 4 أيام، محققة المليون ونصف المليون مشاهدة.
وتعد أغنية "في الأحلام" إحدى أغنيات ألبوم المطربة الغنائي الجديد، والذي يحمل نفس الاسم، ومن المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء، والملحنين، والموزعين، من بينهم وليد سعد، وإسلام صبري، وحسام سعيد، ومحمود أنور، بالإضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور، وأيمن بهجت قمر.
وطرحت "لطيفة"، خلال الأيام الماضية، فيديو كليب بعنوان "أخبرونى"، عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب"، وهى من كلمات نزار قبانى، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقي يحيى الموجي.
قد يهمك ايضاً:
لطيفة تؤكد أن "أقوى واحدة" سيرى النور
لطيفة تشارك خالد سليم أغنية "بحب في غرامك" في حفل "نايل دراما
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تتخطى المليون مشاهدة بـ"في الأحلام" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.