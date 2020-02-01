لطيفة تتخطى المليون مشاهدة بـ"في الأحلام" على يوتيوب

استطاعت المطربة التونسية لطيفة أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياتها "في الأحلام"، التي طرحتها كـ"فيديو كليب" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب منذ 4 أيام، محققة المليون ونصف المليون مشاهدة.

وتعد أغنية "في الأحلام" إحدى أغنيات ألبوم المطربة الغنائي الجديد، والذي يحمل نفس الاسم، ومن المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء، والملحنين، والموزعين، من بينهم وليد سعد، وإسلام صبري، وحسام سعيد، ومحمود أنور، بالإضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور، وأيمن بهجت قمر.

وطرحت "لطيفة"، خلال الأيام الماضية، فيديو كليب بعنوان "أخبرونى"، عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب"، وهى من كلمات نزار قبانى، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقي يحيى الموجي.

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