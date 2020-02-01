هاني شاكر يبدأ تحضيرات برنامج "ذا فويس سينيور"

القاهرة – لايف ستايل
يسافر الفنان هاني شاكر إلى لبنان خلال أيام للتحضير لبرنامج "ذا فويس سينيور"، وذلك لإنطلاق عرضه آخر مارس المقبل.
ويشارك شاكر لجنة تحكيم البرنامج كلًا من نجوى كرم وسميرة سعيد وملحم زين، وهو برنامج يتناول مشاركة المواهب فوق الـ60 عامًا.
على جانب آخر، يواصل هاني شاكر التحضيرات النهائية لألبومه الجديد، المنتظر طرحه في موسم الصيف المقبل.
ويُعد البرنامج نافذة جديدة لاكتشاف المواهب الغنائية، حيث يشارك فيه من تعدوا الـ60 عامًا، والذين يطمحون لاكتشاف مواهبهم الغنائية.
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