جاد خليفة يطرح "أنا بِطَريق" على يوتيوب

طرح المطرب اللبناني جاد خليفة، أحدث أعماله الغنائية «أنا بطريق» عبر قناته بموقع «يوتيوب». الأغنية من كلمات خليل روزا، ألحان كانزكي تير ومن توزيع مصطفى عبد الرضا. يذكر أن جاد خليفة شارك ميريام كلينك في كليب «فوتنا القول» الذي وصف المجتمع اللبناني بـ«العاهر»، وبعدها قرر وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، منع بث الكليب. Advertisements قد يهمك ايضاً: الفنان وائل جسار يرفض ادعاءات جاد خليفة وينفي صحتها خالد منيب يحتفل بحصوله على الدرع الفضي من "يوتيوب"

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