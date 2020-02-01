رامز جلال يبدأ تصوير فيلمه الجديد آخر شباط

يستعد الفنان رامز جلال، بدء تصوير أحداث فيلمه الجديد الذي لم يستقر بعد على اسمه النهائي، خلال أواخر فبراير المقبل، بعدما عقد مؤخرًا جلسات عمل مع مؤلفه لؤي السيد للاستقرار على تفاصيله النهائية.

ويعقد جلال، جلسات عمل تحضيرية مع المؤلف وبطلة العمل غادة عادل، بجانب مخرجه الذي لم يتم حسم أمره بشكل نهائي، للوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بالقصة نفسها والتي ستعتمد على الكوميديا بجانب بعض المواقف الاجتماعية.

ويعتبر هذا العمل هو الأول الذي يجمع رامز جلال وغادة عادل بعد 15 عاما من آخر فيلم شاركا فيه سويا وهو "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال.

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