إيمي سالم تكشف عن خطوطها الحمراء في "نفسنة"

تستعد الفنانة إيمي سالم لخوض أولى تجاربها بمجال التقديم التلفزيوني من خلال الموسم الجديد من برنامج نفسنة، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس .

وقالت إيمي سالم: " لدي خطوط حمراء بالبرنامج ورغم جراءة البرنامج وسعينا لتقديم شيء مختلف ومناقشة الكثير من الموضوعات إلا إنني لن أقدم شيء من الممكن أن يؤثر سلبًا علي أو يسيء لي ".

وأضافت: "في كل الأحوال البرنامج مسجل وهناك مونتاج وإدارة البرنامج من حقها حذف أي شيء من الممكن أن يثير استياء المشاهد".

ولم تحدد إيمي سالم حتى الآن موقفها من سباق الدراما الرمضاني القادم .

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