"شارموفرز" تستعد لإحياء حفلين في ساقية الصاوي شباط المقبل

تستعد فرقة "شارموفرز" لاحياء حفلين غنائيين، بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وذلك يومي 24 و25 فبراير المقبل.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغنياتها الشهيرة، وأغنيات ألبومها الثانى "انفصام"، ومن بينها أغنيات "ميكي، السلام عليكم، خمسة سنتي، ميدلي، بارانويا"
من جهة أخرى، تواصل "شارموفرز" جولتها الغنائية حيث تستعد لإحياء حفل غنائي في لندن مساء اليوم الخميس، كما تحيي يوم 1 فبراير المقبل حفلا غنائيا في "تورنتو" بكندا، وتختتم الفرقة جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 2 فبراير، بحفل غنائي ضخم في ولاية نيويورك.
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