أدهم سليمان يستعد لطرح أحدث أغنياته "الباشا"

يستعد المطرب أدهم سليمان لطرح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "الباشا"، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والتي صورها خلال الفترة الماضية ليطرحها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال المطرب كانت طرح كليب "حكايتنا" عبر قناته بموقع " يوتيوب"، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان أدهم سليمان، ومن توزيع وميكس وماستر محمد سامى، ومن إنتاج شركة "أيبك ستديو" وتم تسجيلها باستديوهات ويف.

وقد طرح سليمان أغنية "حكايتنا" على طريقة الفيديو كليب، واختار "لوكيشن" واحدًا فقط ولم يغيره طوال الكليب.

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