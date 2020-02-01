الانتهاء من تصوير مسلسل "ختم النمر" منتصف شباط

القاهرة – لايف ستايل
ينتهي المخرج أحمد سمير فرج من تصوير مسلسله "ختم النمر"، الذي يعرض حاليًا على الشاشة الفضية، في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.
ويقوم المخرج بتصوير مشاهده الخارجية خلال الأسبوع المقبل للانتهاء منها، والبدء في عمليات المونتاج لباقي حلقات المسلسل لتسليمه إلى القناة الفضائية، التي تقوم بعرضه حاليًا وتبلغ عدد حلقات المسلسل 45 حلقة.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي من خلال الصراع بين الأبطال على تجارة الآثار، والكشف عن الكثير من أسرار هذا العالم، و"مافيا" هذه التجارة التي تقوم بسرقة كنوز مصر الفرعونية.
المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده، ومجموعة من الفنانين الشباب، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج.
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