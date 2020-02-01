سلاف فواخرجي تروج لجديدها "شارع شيكاغو"









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت الممثلة السورية سلاف فواخرجي انطلاقة مسلسل "شارع شيكاغو"، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكشفت لمتابعيها عن "ميرامار"، اسم الشخصية التي ستلعبها في العمل، تحت إدارة المخرج محمد عبد العزيز.

ووصفت سلاف النص الذي كتبه محمد عبد العزيز وورشة كتّاب "Darkroom"، بـ"الغني"، وأعربت عن أملها في أن يشعر الجمهور بهذا "الغنى"، ويرون أنفسهم جزءاً من الحكاية عند مشاهدة العمل في رمضان 2020.

«شارع شيكاغو» يجمع البوليسي بالرومانسي، وتدور أحداث المسلسل حول لغز جريمة قتل، بين زمنين: ستينيات القرن العشرين، والزمن الحالي.

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ويَحكي العمل قصة فتاة تهرب من أسرتها بمساعدة شخص هو البطل لتتحدى المجتمع في «شارع شيكاغو» الشارع، الذي كان معروفاً في دمشق خلال تلك الفترة حيث كان يجتمع فيه المثقفون والمهتمون بالموضة وتحصل فيه نقاشات فكرية واجتماعية .

ويضم مسلسل "شارع شيكاغو" على قائمة أبطاله مهيار خضور، جوان خضر، وممثلين آخرين، ومن المقرر أن يعرض حصرياً في رمضان 2020، على إحدى المنصات الرقمية العربية، كأول إنتاج أصلي لها.