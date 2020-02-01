يونيفرسال تطرح الإعلان التشويقي لفيلم Fast and Furious 9









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: طرحت استديوهات "يونيفرسال" الترفيهية، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، الإعلان الرسمي للجزء التاسع من سلسلة الأفلام الشهيرة «Fast & Furious» والمقرر طرحه في 22 مايو المقبل.

فيه يقف الأخ ضد أخيه، حيث يتواجه توريتو (فين ديزل) مع جايكوب (جون سينا، الذي يؤدي ظهوره الى زعزعة الحياة الهادئة التي يحاول توريتو أن يعيشها مع زوجته ليتي أورتيز (ميشيل رودريجيز)، لتربية إبنهما براين- الذي سمي تيمناً باسم الشخصية التي لعبها الراحل بول ووكر-بعيداً عن نمط حياتهما الخطر.

عودة هان

ويشهد هذا الجزء منعطفاً غير متوقع بعودة شخصية هان(سونغ كانغ) التي شهدنا وفاتها في الجزء الثالث من الفيلم الذي أنتج عام 2006 وكان بعنوان "طوكيو دريفت". وحققت شخصية هان نجاحاً كبيراً وشعبية بين عشاق الفيلم مما حدا بالمخرج لين وبكاتب السيناريو كريس مورغان الى استحضاره في ثلاثة أجزاء لاحقة، حيث اصبحت هذه الافلام مكملة لقصة طوكيو دريفت.

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في نهاية Fast & Furious 6 نكتشف أن المسؤول عن موت هان هو العمل السري البريطاني السابق ديريك شاو (جايسون ستاثام).

في الجزء السابع من السلسلة يحاول توريتو وفريقه الإنتقام لمقتل صديقهم، ولكن في نهاية الفيلم شعر عشاق الفيلم بصدمة تحول شاو قاتل هان الى صديق وحليف للمجموعة وقام توريتو بمسامحته، مما ادى الى اطلاق هاشتاغ العدالة لهان ليصبح رائجاً في حينها.

وزادت صدمة المعجبين بالسلسلة عندما حصل ستاثام على خط خاص به في الجزء الثامن والذي كان بعنوان “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.”

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