شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ترى كور للأفلام القصيرة يفتح باب المشاركة فى دورته الـ22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان ترى كور الفرنسى الدولى للأفلام القصيرة جدا عن فتح باب المشاركة فى المسابقة الرسمية بفرنسا، كما تم إعلان فتح باب المشاركة فى مسابقة VSFILM، التى تقام على هامش المهرجان، فعاليات المهرجان تقام خلال الفترة من 5 حتى 14 يونيو المقبل فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وفى السعودية بمدينة جدة.





وصرحت الدكتورة ريم لطفى سعد الممثل الرسمى للمهرجان بالشرق الأوسط: إن إقامة دورة المهرجان الـ22 بمصر والسعودية، حدث كبير وضخم ولاقى ترحيبا ودعما من إدارة المهرجان بباريس، خاصة أنه سيتيح فرص أكبر للشباب والمبدعين من الدول العربية للمشاركة بصناعة الأفلام والتنافس على جوائز المهرجان الدولية ومسابقة VSFILM.

وذكرت أن المهرجان سيقام فى 31 دولة فى 5 قارات بنفس التوقيت تشترك فى عرض الأفلام بجميع لغات العالم.

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ومن جانبه قال المخرج عبد الرحمن بن يحيى مدير المهرجان بالسعودية إن لائحة المشاركة بالمسابقة تشترط ألا تتجاوز مدة الفيلم أربعة دقائق بدون التتر، وأن باب المشاركة فى المهرجان الدولى بباريس تنتهى فى 14 فبراير الجارى، وأن مسابقة VSFILM ستغلق أبواب المشاركة يوم 30 أبريل المقبل، وأوضح أن إدارة المهرجان بالمملكة تهتم باستضافة وتنظيم هذا الحدث كونه الأول من نوعه كحدث إقليمى ودولى، وقد حظت المملكة فى الآونه الأخيرة بمكانة ثقافية عالية فى ظل قيادتها الرشيدة، كما أضافت مشاركتها قيمة دوليه وثقافية للمهرجان.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلق فى فرنسا عام 1999 وهو واحد من أكبر المهرجانات السينمائية الدولية فى العالم للأفلام القصيرة التى لا تتجاوز مدتها الـ3 دقائق، وتعرض أفلامه فى أكثر من 30 دولة و110 مدن فى العالم بتوقيت واحد، واستضافت مصر المهرجان لأول مرة فى المنطقة العربية منذ 6 سنوات وكرم المهرجان في دورته الماضية بمصر كلا من النجوم لبلبة وسوسن بدر وفتحى عبد الوهاب وسوزان نجم الدين.