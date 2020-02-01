شكرا لقرائتكم خبر عن ملك روايات الرعب بالعالم ستيفن كينج يهاجم فيسبوك ويحذف حسابه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن كاتب الرعب الأمريكى الشهير ستيفن كينج، هجوما كبيرا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بل امتد الأمر لحذف حسابه الشخصى على موقع التواصل الأشهر فى العالم، مرجعا السبب إلى المعلومات الكاذبة للإعلانات السياسية التي يسمح فيس بوك بنشرها.



ستيفن كينج

وكتب كينج، عبر حسابه على تويتر: "لقد غادرت فيسبوك، لست مرتاحًا لطوفان المعلومات الزائفة المسموح بها فى إعلاناتها السياسية، كما أننى لست واثقًا من قدرتها على حماية خصوصية مستخدميها".



ستيفن كينج عبر تويتر

ويعد الكاتب الأمريكى ستيفن كينج من أشهر الروائيين فى العالم، حيث كتب أكثر من 50 رواية ومئات القصص القصيرة وباع أكثر من 350 مليون نسخة من كتبه على مستوى العالم، وتم أخذ الكثير من أعماله كقصص لأفلام رعب الخيال.

وستيفن كينج من مواليد 1947 ولقب بـ"ملك الرعب"، لأنه يعتبر أفضل كاتب فى أدب الرعب فى العالم، حصل على 50 جائزة أدبية، منها ميدالية مؤسسة الكتاب القومية، لإسهاماته البارزة فى الأدب الأمريكى، والكثير من رواياته تحولت إلى أفلام سينمائية.

وترجمت أعمال سيتفن كينج إلى 35 لغة، منها العربية، ويملك أكثر من 400 مليون دولار، ويقول الراصدون لثروته إن رصيده يزيد كل اسبوع 10 ملايين دولار من أرباح إعادة طبع رواياته.

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بدأت شركة MGM العمل على فيلم رعب جديد، مستوحى من رواية الرعب لـ ستيفن كينج "The Dark Half"، وسيقوم بإخراج العمل الجديد المخرج أليكس روس بيري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ولم تكشف الشركة المنتجة عن إذا كانت ستسخدم اسم الرواية للفيلم الجديد، او أنها ستقوم بتغيير اسمه، وكتب كينج الرواية خلال عام 1989، وتدور حول روائى يختار اسما مستعارا له، والذى يعتبره كـ التوأم الشرير له، ليستطيع كتابة رواياته بحرية، ويدعى ريتشارد باخمان.

واستخدمت شركة MGM، الرواية لأول مرة خلال عام 1993، حيث قامت بإخراج فيلم عن الزومبى، تحت نفس اسم الرواية The Dark Half، وقام بإخراجه جورج روميرو، ومن بطولة تيموثى هوتون.