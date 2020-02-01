شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقف أحمد زكي وسعيد صالح مع الفنانة نادية شكري..في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة نادية شكري، بعيد ميلادها الـ 65، ولدت في مثل هذا اليوم عام 1955، وتعتبر واحدة من أشهر الفنانات اللاتي قدمن أدوار الثانوية البسيطة إلا أن نادية تركت بصمة قوية في المجال الفني وارتبط اسمها بدور سحر بمسرحية العيال كبرت التي تفاعل معها الجمهور العربي حتى الأن.

وبمناسبة يوم ميلادها اليوم ينشر ”الخليج 365” حوار لها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة عن ذكرياتها مع أبطال المسرحية الشهيرة "عيال كبرت"، قالت إن الفنان الراحل أحمد زكي كان يغازلها أثناء كواليس تصوير المسرحية»، مشيرة إلي أنهما أصدقاء منذ فترة دراستهم بمعهد الفنون المسرحية.

وأضافت إن علاقتي بأحمد زكي بدأت منذ أيام المعهد، وقتها كان هو في المرحلة الرابعة وأنا في الأولى، فمن يعرفه يعرف أنه كان فنان بمعني الكلمة بكل ما تحمله الجملة من معاني، وأعطاءهم نصائح في حياتها الفنية والشخصية، ولكن كان له حالات غضب في بعد الأوقات نتيجة ضغوط الحياة، أما عن تقديم الجزء الثاني لمسرحية رفض أحمد زكى، لكن لا يوجد أي جديد سوف يقدم لجمهور بعد ذلك.

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كما أيضا لها موقف مع الفنان الراحل سعيد صالح هو أنه كان سببا في الصلح بينها وبين والدها أثناء عرض المسرحية، ولولا موقفه هذا كان يمكن أن يطول خلافها مع والدها.

وقالت أتذكر دائما موقفه معه في مصالحتي على أبي رحمة الله، حيث كان يوجد خلاف كبير بيني وبين والدي وفي أحد ليالي العرض مسرحية فوجئت بوالدي ومعه أصدقاؤه يجلسون في أول صف من المسرح، وأثناء خروجي شاهدني "سعيد" وأنا أبكي، فسألني ماذا حدث، فقلت له أن والدي يجلس في أول صف، فقال لي "ولا يهمك"، ودخل إلى الخشبة ونظر إلى أبي أمام الجمهور وقال له "مالك يا عم شكري مزعل بنتك ليه" وأخذ يضحك مع الجمهور.