شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يرزق بمولوده الرابع غدا.. بماذا دعا لطفله المنتظر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم بهاء سلطان عن انتظاره مولودًا جديدًا الذى سيكون طفله الرابع بعدما رزق بـ3 أطفال بينهم ابنتيه التوأم كاندى وكادى فى يناير 2015، ولفت بهاء إلى أن الابن المنتظر سيكون اسمه محمد.

وقال بهاء سلطان، فى تدوينه عبر حسابه على "فيس بوك"، "أرزق بمولود يوم الأحد بإذن الله "محمد".. اللهم أنبتة نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.. اللهم اجعله من الهداه المهتدين غير الضالين ولا المضلين.. اللهم حبب إلية الإيمان وزينه فى قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين".



تدوينه بهاء سلطان

وأضاف "اللهم احفظه بعينك التى لا تنام.. اللهم طهر قلبه اللهم حصن فرجه اللهم حسن أخلاقه وأملأ قلبه نورًا وحكمة.. اللهم اجعلنى وأولادى من الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك.. التاركين لكل معصية (اللهم أمين)".

يشار إلى أنه فى منتصف شهر يناير الماضى، كانت قد أعربت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن سعادتها لانتهاء الخلاف بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، حيث كانت قد وجهت رسالة إنسانية له خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة"، ونشرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، صورتها بصحبة النجم بهاء سلطان، وعلقت قائلة: "هو ده العشم يا نصر، كتر خيرك يا حبيبى وأخويا وعشرة السنين، كل لحظة وأنت طيب و2020 تكون سنة سعد عليك يارب".

Advertisements

ويذكر أن المنتج نصر محروس، عبر عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التى ناشدته فى ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال: "استجابة إلى مبادرتها، فإننى أوضح لها وللجمهور الحبيب إننى أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفنى الذى كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفنى من خلال شركتى وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذى يستحقه والشهرة التى يحلم بها".

وتابع، "ما أود إيضاحه أن شعورى إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى فى المكان الذى يذكره بفضل والده عليه".

وأشار إلى أن الأصعب من ذلك أن تشعر بأن من أحسنت إليه وصنعت معه وله النجاح يتعمد الاعتداء على حقوقك وأموالك ويفضل أن يسلم نفسه لغيرك ليقتسما ثمار جهدك وعرقك وروحك ودمك فماذا تفعل، سوى أن تلجأ للقضاء وتطلب منه ان يستكمل تنفيذ التزاماته وان يدفع للشركة نسبتها المستحقة لها والتى تقدر فقط بـ25% لها ونسبة 75% له، على أمل ان تعوض جزءًا من التكاليف الباهظة التى تكبدتها فى إنتاج الألبومات له والتى يتكلف الواحد منها شاملاً أجره وتصوير إحدى أغنياته أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.

وأوضح محروس، بالرغم من كل ذلك، فإن الشركة استجابت لكل الدعوات من المحبين للخير لكلا الطرفين لتسوية خلافهما وإتمام التصالح بينهما إلا أن ذلك لم يكتمل بسبب المحيطين به، والذين يعارضون ذلك لمصالح شخصية لا نعلمها.