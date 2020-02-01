شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء المكرمين في ختام مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 46، عن الفنانين الذي سيتم تكريمهم في ختام فعالياته اليوم السبت، وهم: الفنان لطفي لبيب، المخرج داوود عبد السيد، السيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، مهندس الديكور نهاد بهجت، الناقد صلاح هاشم، كما سيتم تكريم عدد من اسماء الفنانين الراحلين وهم: الفنان علي الكسار، الفنان توفيق الدقن، أبوالسعود الابياري، المخرج ممدوح شكري.

وقام محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ 46، فى حفل الافتتاح، بتسليم شهادات تقدير لعدد من مخرجى ومنتجى الأفلام التى تم اختيارها كأفضل أفلام لعام ٢٠١٩ فى الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء الجمعية، وهم فيلمى "الفيل الازرق ٢" و"ولاد رزق ٢" لشركة سينرجى، فيلم " الممر"، فيلم "نادى الرجال السري" فيلم "الضيف"، فيلم "الكنز ٢"، فيلم "خيال مآتة"، فيلم "لما بنتولد".

Advertisements

وتتكون لجنة تحكيم الدورة 46 من جمعية الفيلم، الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كلا من، المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة واستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي . والناقدة السينمائية علا الشافعي

الدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية.، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذى تقيمه الجمعية فى تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الاوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التى كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التى كانت تقام بعدها لمناقشتها.