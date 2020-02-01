شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صورة للمطربة جنات مع ابنتها : أختي الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صورة للمطربة جنات مع ابنتها التي تبلغ من العمر 8 أشهر داخل منزلها، حيث تعيش جنات فى مصر مع زوجها المحامى المصرى محمد عثمان.

وكانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان عدد كبير من الوسط الفني والغنائي على رأسهم النجمة المغربية سميرة سعيد والمطرب محمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.



جنات مع ابنتها



جنات وابنتها

وكانت قد كشفت المطربة جنات، إن الأمومة لم تغيركثيرا في حياتها، لأن والدتها تساعدها، وأن ابنتها متعلقة بوالدها رغم انشغاله فى العمل، وأنها تفرح بتلك العلاقة وقالت جنات، فى تصريحات تلفزيونية: " حتى الآن أشعر أنها أختى .. والأمومة ما غيرتش كتيرلأن ماما هى اللى قامت بالواجب ربنا يديها الصحة.. عشان كده أنا مش حاسة أوى دلوقتى..وكمان مش متعلقة بيا زى ماما..هى متعلقة بماما أكثر ووالدها..أنا آخر حد .. بتحبى وكل حاجة بس مش زى باباها وماما.. البنت دايما حنونة أكتر مع الأب .. طول اليوم مشغول وعنده شغل وما بيقعدش معاها كتير..ومتعلقة به فعلا سر غريب.. ساعات بغير لأنى بعمل مجهود أكتر وبتحب أبوها أكتر ولكن بفرح بالعلاقة دى".

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وانتهت المطربة جنات من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، والذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، ولم تستقر جنات حتى الآن على اسم نهائي للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة، ويضم الألبوم من 9 إلى 10 أغنيات.

ويضم الألبوم أيضا عدد الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، على فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

فى سياق مختلف قدمت جنات مؤخراً مع وليد سعد تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرون، والذى يعرض حاليا على شبكة dmcمن إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.