شمس الكويتية تمازح جمهورها عن "كورونا": "رحلة موفقة للصين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثارت الفنانة الكويتية شمس، جدلًا واسعًا بين متابعيها، بعدما سخرت من فيروس كورونا المنتشر مؤخرًا والذي تسبب في موت العديد من الأشخاص حول العالم، وخاصة في الصين.

وكتبت شمس عبر حسابها بـ"انستجرام": "عرض اليوم، الصين غدًا فقط 250 درهم 6 ليال 7 أيام، وتذاكر الطيران، والفندق و3 رحلات داخلية، شامل الضريبة والإفطار والدفن".

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وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور "شمس"، فالبعض طالبها بالتوقف عن المزح في مثل هذه الأمور والتي تتعلق بحياة الأشخاص، والبعض الآخر تقبل الأمر على إنه مزحة".

ويواصل فيروس كورونا القاتل الزحف باتجاه العديد من دول العالم، مع تسجيل إصابات في 21 دولة حتى الآن بآسيا وأوروبا وأفريقيا والخليج منذ ظهوره أواخر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، الأمر الذي دفع إلى إعلان "حالة طوارئ صحية عالمية".