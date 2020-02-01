تكريم لطفي لبيب ووحيد حامد وداوود عبد السيد بجمعية الفيلم في دورته الـ46

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46، عن النجوم الذين سيتم تكريمهم في ختام فعالياته اليوم السبت، وهم: الفنان لطفي لبيب، المخرج داوود عبد السيد، السيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، مهندس الديكور نهاد بهجت،الناقد صلاح هاشم، كما سيتم تكريم عدد من أسماء الراحلين وهم: الفنان علي الكسار، الفنان توفيق الدقن، أبوالسعود الإبياري، المخرج ممدوح شكري.

وسلم رئيس مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ46 محمود عبد السميع، فى حفل الافتتاح، شهادات تقدير لعدد من مخرجي ومنتجي الأفلام التى تم اختيارها كأفضل أفلام لعام ٢٠١٩ فى الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء الجمعية، وهم فيلمي "الفيل الازرق ٢" و"ولاد رزق ٢" لشركة سينرجى، فيلم " الممر"، فيلم "نادي الرجال السري" فيلم "الضيف"، فيلم "الكنز ٢"، فيلم "خيال مآتة"، فيلم "لما بنتولد".

وتضم لجنة تحكيم الدورة 46 من جمعية الفيلم الناقد كمال رمزي، رئيس اللجنة، وعضوية المخرج هاني لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامري، ومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة وأستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائي محمد الروبي وأخيرًا الفنان الكبير عزت العلايلي، والناقدة السينمائية علا الشافعي.

الدورة مهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذى تقيمه الجمعية فى تلك الفترة أيضا، كما كان من الأعضاء الأوائل للجمعية، وأيضا كان المسئول عن العروض الأجنبية التى تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التى كانت تقام بعدها لمناقشتها.