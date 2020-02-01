فيديو| تامر حسني وماجد الكدواني في السعودية لتصوير "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: سافر الفنان تامر حسني وأسرة فريق فيلم "مش أنا" لتصوير عدد من المشاهد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو مع تامر حسني وماجد الكدواني من الرياض عبر حسابها على"إنستجرام"، وظهرت معها الفنانة رجاء الجداوي. فيلم "مش أنا" تدور أحداثه ما بين مصر والسعودية، حيث يشارك الفنان السعودى فايز المالكى فى الأحداث الدرامية للعمل. الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وبطولة ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

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