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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
وجهت الكاتبة إنجي علاء الشكر للإعلامي رامي رضوان، عقب استضافتها في برنامج مساء dmc، للحديث عن معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وكتبت "إنجي" على "تويتر": "شكرًا للإعلامي المتميز رامي رضوان على الاستضافة في برنامج مساء dmc، استمتعت جدًا بالحلقة وأتمنى أكون ضيفة خفيفة على المشاهدين وبشكرك على الاهتمام بالمؤلفين والروائيين وبالمحتوى الفني والأدبي الهادف".
من جانبه رد "رضوان"، على تغريدتها قائلًا: "نورتينا".
إنجي علاء تشارك بروايتين في معرض الكتاب الدولي، وهما الأشقر مروان وقانون الكارما وآخر عمل درامي لها كان مسلسل بلا دليل المكون من ٤٥ حلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استضافتها.. رامي رضوان يرد على رسالة إنجي علاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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