بعد استضافتها.. رامي رضوان يرد على رسالة إنجي علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الكاتبة إنجي علاء الشكر للإعلامي رامي رضوان، عقب استضافتها في برنامج مساء dmc، للحديث عن معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكتبت "إنجي" على "تويتر": "شكرًا للإعلامي المتميز رامي رضوان على الاستضافة في برنامج مساء dmc، استمتعت جدًا بالحلقة وأتمنى أكون ضيفة خفيفة على المشاهدين وبشكرك على الاهتمام بالمؤلفين والروائيين وبالمحتوى الفني والأدبي الهادف".

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من جانبه رد "رضوان"، على تغريدتها قائلًا: "نورتينا".

إنجي علاء تشارك بروايتين في معرض الكتاب الدولي، وهما الأشقر مروان وقانون الكارما وآخر عمل درامي لها كان مسلسل بلا دليل المكون من ٤٥ حلقة.