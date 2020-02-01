كندة علوش توجه رسالة: "لست في منافسة مع أحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أكدت الفنانة كندة علوش، زوجة الفنان عمرو يوسف، أنها ليست في منافسة مع أحد، وليس لديها رغبة أن تكون أحسن من أحد.

ووجهت كندة رسالة عبر حسابها على"إنستجرام": "أنا لست في منافسة مع أحد.. أجري في سباق مع نفسي.. ليست لديّ الرغبة في أن أكون أحسن من أحد، ولا بأي شيء لا الشكل ولا الهيئة.. أنا أتوق فقط للتطور لأن أكون أحسن مما كنت عليه سابقاً، هذه أنا وأنا حرة".

كندة علوش مبتعدة عن الحياة الفنية منذ فترة بعد حملها وإنجابها ابنتها ‏الوحيدة ‏‏"حياة".