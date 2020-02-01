غادة رجب:"رقصت على أغاني المهرجانات وليس من حقي تقييمها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة غادة رجب إنها تحب بعض أغاني المهرجانات، مؤكدة إنها تفاعلت مع الكثير منها خلال حفل زفافها.

وأضافت "غادة"، في تصريحات لـ"الخليج 365": أنا بشوف إني مش من حقي أقعد أنظر أو أقول ده حلو وده وحش، لكن فيه حاجات بتعجبني وحاجات بهيص عليها": " فرحي كان فيه أغاني مهرجانات وقعدنا نرقص عليها".

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وعن أزمة مطربي المهرجانات مع نقابة المهن الموسيقية، قالت رجب، إنها لا تستطيع التعليق: "مقدرش اتدخل أو حتى أقول رأيي في حاجة زي كدا دي، لإن دي جهة مختصة ودي إجراءات قانونية طبيعية".

واحتفلت غادة رجب وعبد الله حسن بزفافهما يوم 6 يناير الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وإلهام شاهين، وميرفت أمين، وابنتها منة حسين فهمي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامي مجدي الجلاد، والداعية علي الجفري، وغيرهم.

وتعاونت الفنانة غادة رجب مع زوجها الشاعر عبد الله حسن من قبل في برنامج "ما فيش مشكلة خالص"، الذي قدمه الفنان محمد صبحي، على شاشة cbc.