محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: وجهت الفنانة ناهد السباعي، رسالة لـ"زلابية" فتاة التنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة لشخصيتها التي قدمتها في مسلسل "هبة رجل الغراب". ونشرت ناهد، صور لها بجانب صورة فتاة التنمر عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة.. بصي يا قمر الراجل اللي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقى ميستهلش قلبك الأبيض ده". وتابعت: "هبة معملتش عمليات تجميل، هبة شالت الحسنة وحطت ميك أب حلو زيك بالظبط.. كل بنات العالم لو حطوا ميك أب مش حلو هيغير شكلهم وإنتي أصلاً حلوة". Advertisements وأضافت: "ياما ممثلين تعرضوا للتنمر على شكلهم زيك وأكتر وأنا واحدة منهم.. ثقي في ربنا إنه شايلك الأحسن.. لو علمتم الغيب لأخترتم الواقع، وفرحك اللي جاي أنا هتعزم عليه ونعملك أحلى ليلة لأحلى بنوتة". يذكر أن، "زلابية" أطلق عليها عروس التنمر عبر مواقع التواصل الأجتماعي، بعدما نُشرت صور خطوبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت لسيل من السخرية والعبارات الجارحة بسبب شكلها ومكياجها، ليقرر خطيبها، فسخ الخطوبة بعد 24 ساعة فقط .

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كانت هذه تفاصيل خبر أعلنت حضور زفاف عروس التنمر.. ناهد السباعي: "ياما ممثلين تعرضوا للتنمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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