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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة اليوم السبت، التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "أتوقع التأهل.. بادچي مهم".
وأضاف، أنه ينشغل خلال الفترة المقبلة بتصوير دوره في مسلسل "القاهرة – كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل، معلقًا "الفترة المقبلة سيقل تواجدي على تويتر وبالتالي تفاعلي كما تعودنا.. للانشغال بعمل جديد (القاهرة – كابول).
مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وعدد من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال ، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج سينرجي. ويناقش العمل ظاهرة الإرهاب، وذلك فى إطار بوليسي تشويقي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مباراة الأهلي والهلال.. نبيل الحلفاوي: "أتوقع التأهل.. بادجي مهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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