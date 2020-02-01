تعرف على سبب تأجيل "المتفائل" لسامح حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان سامح حسين، عن تأجيل عرض مسرحيته "المتفائل"، لمدة أسبوع بسبب الحماية المدنية.

وشارك الفنان سامح حسين، متابعيه صورة له من مسرحية المتفائل، من خلال صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، معتذرًا عن تأجيل العرض المنتظر تقديمه على مسرح بيرم التونسي في مدينة الإسكندرية.

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وكتب حسين: "بعتذر لكل الجمهور العزيز عن التأجيل الاضطراري، لمدة أسبوع فقط إن شاء الله، أشوفكم على خير يارب.. بحبكم".

يٌذكر أن، مسرحية "المتفائل"، من بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ‏وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وأحمد زكريا، ومصطفى سامي، وأمجد ‏الحجار، وآيات مجدي، وطارق راغب، وأحمد سمير، ونانسي نبيل، وأمجد إيهاب، عبده بكري‎.

العمل عن رواية "كانديد" لفولتير، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام، وموسيقى وألحان هشام جبر، ‏وأشعار طارق على، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور حازم شبل، تصميم أزياء نعيمة عجمي.