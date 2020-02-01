تراند اليوم : بالصور.. زواج فنان مصري شهير من الراقصة صافيناز



فاجأت الراقصة الأرمينية الشهيرة بمصر "صافيناز" متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صور من حفل زفافها على الفنان المصري الشهير مصطفى شعبان.

ولم توضح الراقصة أي تفاصيل عن الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان الزفاف الأبيض بصحبة عريسها الفنان المصري في حفل الزفاف، واكتفت بكتابة اسمها واسم الفنان على الصور فقط.

وفور نشر الصور أثارت حالة جدل كبيرة، وتسائل البعض عن كيفية زواج مصطفى شعبان من الراقصة، وعبر بعضهم عن صدمته، ليتبين لاحقاً أنها مشاهد من مسلسلهما "أبو البنات" الذي عرض منذ 4 سنوات.

صافيناز جسدت ضمن أحداث العمل دور راقصة، ويتعرف عليها شعبان، ثم يتزوجها وتتوالى الأحداث.

وسارع البعض بتوضيح حقيقة الصور، فيما تسائل البعض عن سبب نشر الراقصة صافنياز هذه الصور في هذا التوقيت.